Antoine Fuqua potrebbe essere nuovamente in lizza per dirigere Scarface

Antoine Fuqua (I Magnifici Sette) è ancora una volta il nome uscito fuori per la realizzazione del remake di, secondo quanto riportato da Deadline. Pare infatti che Fuqua sia in trattativa con la Universal Pictures per prendere in mano il progetto.

David Ayer (Suicide Squad, Bright) era pronto per iniziare il lavoro di regia su Scarface, ma poi non se ne è fatto nulla a causa di altri progetti in ballo. Inizialmente poi, era Diego Luna (Rogue One: A Star Wars Story) la scelta principale per dirigere Scarface, tuttavia anche lui non ha potuto, alla fine.

Scarface della Universal Pictures sarà realizzato a partire da una sceneggiatura curata da Joel Coen e Ethan Coen. Questa sarà una produzione Bluegrass Films e Global Produce; la pellicola sarà inoltre prodotta da Marc Shmuger (Lucy), Scott Stuber (Ted) e Dylan Clark (serie di Planet of the Apes). Martin Bregman, che ha prodotto il film del 1983, produce anche questo nuovo reboot.

La prima sceneggiatura di Scarface è stata distribuita nei cinema nel 1932, d è stata realizzata ad opera del regista Howard Hawks. Raccontava la storia dell'ascesa al potere di un immigrato irlandese, che poi diventa un gangster, nel 1920 a Chicago.

Il film è stato rifatto, come ben sappiamo, nel 1983, diretto da Brian De Palma e scritto da Oliver Stone con Al Pacino nel ruolo principale: in questo caso, la storia parlava di un rifugiato cubano che saliva al potere nei panni di gangster negli anni '80 a Miami.

Inizialmente la Universal pensava di rilasciar questa nuova versione di Scarface il 10 agosto 2018, ma attualmente non si sa nulla di quando uscirà la pellicola.

Stay tuned.