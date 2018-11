Antoine Fuqua dirigerà il thriller fantascientifico Infinite

The Hollywood Reporter riferisce che il regista Antoine Fuqua è in fase di trattative per dirigere Infinite, nuovo thriller fantascientifico prodotto dalla Paramount.

Si tratterebbe del primo progetto sci-fi per il regista, generalmente molto più legato ad opere realistiche. La trama segue un gruppo di uomini e donne guerrieri che si reincarnano continuamente nel corso dei secoli, anno dopo anno, nel tentativo di sconfiggere un essere malvagio millenario che ha l'obiettivo di distruggere il mondo. Il destino del pianeta, si scopre, potrebbe risiedere in un uomo schizofrenico che dovrà fare i conti con il fatto che i suoi sogni sono in realtà veri ricordi delle sue innumerevoli vite passate.

Lorenzo di Bonaventura (il franchise di Transformers) produrrà insieme a Mark Vahradian e John Zaozirny della Bellevue Productions. Sappiamo che recentemente Fuqua è entrato in trattative per dirigere un remake di Scarface, cult di Brian De Palma scritto da Oliver Stone e con protagonista Al Pacino. Nel ruolo di Tony Montana, il regista ha dichiarato che vorrebbe il suo attore feticcio Denzel Washington, col quale ha già collaborato in Training Day, il remake de I Magnifici Sette e la saga di The Equalizer. Negli scorsi mesi, The Equalizer 2 si è imposto come un vero e proprio successo commerciale al botteghino estivo, diventando il film di maggior incasso nella già impressionante carriera del regista.

Fuqua ha anche incontrato Kevin Feige per discutere di una potenziale collaborazione con i Marvel Studios.