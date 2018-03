Antoine Fuqua alla regia di Scarface, nuovo sceneggiatore a bordo

Il remake di Scarface è uno dei progetti più travagliati degli ultimi anni. Nel tempo ha visto avvicendarsi sceneggiatori come i, e registi come

Ma tra tutti spicca Antoine Fuqua. Il filmaker aveva deciso di dirigere il rifacimento nel 2016, per poi abbandonare il progetto in corsa e lasciando la regia a David Ayer. Dopo l'abbandono di Ayer, ecco rispuntare il nome di Fuqua e, stando al sito The Wrap, sarebbe confermato il suo ritorno in cabina di regia.

Non solo: The Wrap conferma che lo studio ha ingaggiato un nuovo sceneggiatore per riscrivere il copione sotto la nuova direzione di Fuqua. Lo sceneggiatore ingaggiato per questo compito delicatissimo è Gareth Dunnet-Alcocer, di certo non un nome conosciutissimo che ha scritto l'imminente Miss Bala ed ha diretto nove cortometraggi nella sua carriera, alcuni dei quali anche premiati.

Nel 2017 fu annunciato l'attore Diego Luna come protagonista del rifacimento. All'epoca Ayer era regista e i fratelli Coen sceneggiatori. E' chiaro che, a meno di colpi di scena, Fuqua effettuerà un nuovo casting per la sua versione di Scarface rendendo, di fatto, 'annullata' la presenza dell'attore nel cast.

Al momento questo rifacimento non ha ancora una data di uscita fissata dallo studio.