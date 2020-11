Antohny Mackie protagonista di The Ogun, nuovo film Netflix: ecco la trama

Secondo quanto riportato da Variety, Anthony Mackie sarà produttore e protagonista del prossimo film d'azione e avventura targato Netflix e intitolato The Ogun. L'attore, divenuto celebre per il ruolo di Falcon nel Marvel Cinematic Universe, si è da poco unito al progetto del produttore Jason Michael Berman, e attualmente alla ricerca di una regia.

The Ogun narra la vicenda di Xavier Rhodes, personaggio interpretato dallo stesso Mackie, il quale deve portare la figlia adolescente in Nigeria per trovare una cura per la rara malattia genetica che lui stesso le ha trasmesso. Ma quanto la figlia viene rapita, Rhodes dovrà immergersi nel sottobosco criminale del luogo per trovarla prima che sia troppo tardi.

La pellicola è stata scritta dalla ex stuntman Madison Turner (tra i cui lavori c'è anche una partecipazione a Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno di Christopher Nolan), mentre la produzione è ancora alla ricerca di un nome per la regia. Mackie aveva già collaborato in precedenza con Jason Michael Berman alla produzione del film fantascientifico Io con lui nel cast insieme a Margaret Qualley e Danny Houston, anch'esso distribuito da Netflix.

Tra i film, invece, prodotti dal solo Berman e sempre per conto di Netflix possiamo ricordare Il codice del silenzio e The Last Days of American Crime dall'omonima graphic novel.

Rivedremo presto Mackie ancora nel ruolo di Sam Wilson nell'attesa serie The Falcon and the Winter Soldier, in arrivo su Disney+ nei primi mesi del 2021 (verosimilmente). Nella serie vedremo gli sviluppi del suo personaggio una volta ereditato lo scudo di Captain America, come si vedeva alla fine di Avengers: Endgame e del suo rapporto di collaborazione con il Soldato d'Inverno Bucky Barnes.

Mackie è anche nel cast di The Woman in the Window, il film di Joe Wright con Amy Adams rimandato a data da destinarsi a causa del COVID-19.