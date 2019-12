Antlers: il terrificante trailer finale dell'horror prodotto da Guillermo del Toro

Fox Searchlight ha diffuso in streaming il trailer finale di Antlers, il nuovo film diretto da Scott Cooper che vede tra i produttori anche Guillermo del Toro; a quest'ultimo, infatti, sembrano rimandare le atmosfere orrorifiche della pellicola in uscita nel 2020.

Il trailer comincia con la protagonista, la insegnante interpretata da Keri Russell, che racconta ai suoi alunni la differenza tra storia e mito, e di come l'arte del racconto sia iniziata con i nostri più vecchi antenati. Al centro del racconto c'è un misterioso bambino che ha a che fare con la morte di una persona, il cui cadavere viene ritrovato solo in parte. Nella piccola cittadina, infatti, qualcosa di molto antico sembra essersi risvegliato e i protagonisti dovranno capire se le leggende e i miti che conoscono corrispondono a realtà.

Antlers è ambientato in un villaggio dell'Oregon e vede tra gli interpreti anche Jesse Plemons (Fargo, Breaking Bad) nei panni del fratello di Keri Russell, uno sceriffo che indaga su un segreto del ragazzo. Fanno parte del cast inoltre Graham Green, Amy Madigan, Scott Haze e Rory Cochrane. La sceneggiatura, basata sul racconto The Quiet Boy di Nick Antosca, è scritta da C. Henry Chaisson e dallo stesso Antosca, showrunner della serie Hulu The Act, e dallo stesso regista. Su queste pagine potete recuperare il precedente trailer di Antlers.

Per Guillermo del Toro è un periodo molto intenso e dopo il successo con La forma dell'acqua ha trovato un accordo con Fox Searchlight per realizzare altri film tra fantascienza, fantasy e horror. Nell'ultimo anno lo abbiamo rivisto come produttore anche di Scary Stories a Tell in the Dark, uscito nelle sale italiane lo scorso ottobre.

Antlers approderà nelle sale statunitensi il 17 aprile 2020, mentre non c'è ancora una data ufficiale per le sale italiane. L'ultimo film di Scott Cooper a uscire in sala è stato Hostiles - Ostili, con Christian Bale.