Antlers, nuova spaventosa clip del film prodotto da Guillermo del Toro

Searchlight Pictures ha diffuso una nuova clip di Antlers del regista Scott Cooper e prodotto del maestro dell'horror Guillermo del Toro che ci mostra alcune creature inquietanti e ha giudicare da questo, il film non sarà certamente per i deboli di cuore.

Dopo quasi 30 anni dal suo debutto cinematografico, del Toro continua a lavorare su progetti unici. Come regista, il prossimo film che vedremo è il thriller psicologico intitolato Nightmare Alley in uscita negli USA il 17 dicembre. Seguirà poi un adattamento in stop-motion di Pinocchio per Netflix, in arrivo sullo streamer nel 2022 e infine, il progetto più imminente è Antlers a cui il regista ha lavorato come produttore insieme a Scott Cooper.

Precedentemente era stato diffuso il primo trailer di Antlers, il film horror segue un giovane ragazzo dell'Oregon che nasconde segretamente una creatura soprannaturale altamente pericolosa. La pellicola è basata sul racconto The Quiet Boy di Nick Antosca.

La clip che potete vedere qui sopra mostra Lucas Weaver (Jeremy T. Thomas) che cammina da solo nel bosco quando un altro ragazzo gli si avvicina e lo bullizza. Il ragazzo gli lancia alcuni insulti prima che entrambi si immobilizzino al suono di un ringhio minaccioso proveniente da sopra le loro teste. Su un albero vicino siede una grande creatura con le corna, che dal suo trespolo si avventa sul bullo e inizia a dilaniarlo. Lucas scappa via mentre l'altro bambino urla di dolore, fermandosi solo per riprendere fiato e osservare la carneficina da lontano.

Durante il panel dedicato al film al Comic-Con è apparso chiaro che Antlers sarà terrificante e che la creatura misteriosa è un wendigo: una creatura minacciosa conosciuta nella cultura dei Nativi Americani Algonchini come un famelico consumatore di carne umana.