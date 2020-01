Anticipati alcuni dei poteri degli Avengers che Taskmaster imiterà in Black Widow?

In attesa di potergli dare una migliore occhiata anche in azione in un prossimo trailer ufficiale di Black Widow, torniamo oggi a parlare del villain che Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) dovrà affrontare nel cinecomic Marvel Studios diretto da Cate Shortland, il temibile Taskmaster - dietro la cui maschera non sappiamo chi si celi.

Nel teaser trailer di un mese fa lo abbiamo visto pochissimo ma in un frangente significativo, mentre cioè imitava grazie ai suoi riflessi fotografici (che sono poi il suo super potere) le azioni di Occhio di Falco (Jeremy Renner), sfruttando infatti un arco professionale nel mentre di un inseguimento. Al momento non sappiamo quali altri Avengers imiterà, anche se i fan si dicono sicuri di aver percepito (anche grazie al primo artwork) delle somiglianza con lo stile di combattimento di Captain America (Chris Evans) e - per natura stessa del film - di Vedova Nera, contro cui si scontrerà direttamente.



Una nuova Funko POP! di Black Widow dedicata proprio a Taskmaster potrebbe però aver rivelato anche una nuova imitazione, per la precisione quella di Black Panther. Nell'immagine condivisa via Instagram dalla pagina Accurate.MCU vediamo infatti quattro immagini, che sono una Funko POP!, una foto dal set e due frame del trailer.



La Funko e la prima immagine mostrano rispettivamente il Taskmaster con un guanto molto simile a quello del costume di T'Challa e lo stesso villain in una posizione che ricorda da vicino lo stile di lotta di Black Panther. Nella terza il nemico è dotato di uno scudo che utilizza come Captain America e la quarta è invece quella dell'arco vista nel trailer.



Black Widow vede nel cast anche Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 29 aprile 2020.



Cosa ne pensate? Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo all'analisi del trailer di Black Widow.