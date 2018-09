E' stata anticipata di una settimana l'uscita di Dragon Trainer 3 - Il Mondo Nascosto, capitolo conclusivo della trilogia d'animazione prodotta dalla DreamWorks.

Inizialmente, infatti, il film sarebbe dovuto uscire l'1 marzo 2019, ma è stato anticipato al 22 febbraio.

Il cambio della finestra di lancio è relativo soltanto al mercato statunitense, e attualmente l'uscita italiana è ancora prevista per il 31 gennaio 2019. Ovviamente, vi terremo aggiornati.

Recentemente è stato confermato che il film sarà l'ultimo capitolo della saga. "Ci abbiamo riflettuto a lungo e alla fine abbiamo scelto quello che pensiamo sia un finale agrodolce per questi personaggi, ma che ci è comunque sembrato il modo migliore per dirgli addio" ha dichiarato il regista Dean Deblois parlando con Entertainment Weekly. "Finito il film potrete capire che cosa sarà successo alle creature". Il regista ha anche chiarito che la pellicola sarà una conclusione anche per tutti gli spin-off televisivi.

Nel cast vocale di Dragon Trainer 3 - Il Mondo Nascosto torneranno Jay Baruchel, America Ferrera, Jonah Hill, Kristin Wiig, T.J. Miller, Gerard Butler, Cate Blanchett, Kit Harington, Christopher Mintz-Plasse, Craig Ferguson e Djimon Hounsou. La produzione è affidata a Brad Lewis e Bonnie Arnold.