Anticipata la data di uscita italiana di Rambo: Last Blood

I fan italiani di Rambo non dovranno aver troppa paura delle anticipazioni provenienti dall'America: la produzione ha infatti annunciato che la data prevista per l'uscita italiana del film è stata anticipata di ben due mesi rispetto a quella inizialmente fissata.

Fino ad oggi l'uscita di Rambo: Last Blood nelle sale cinematografiche italiane era infatti prevista per il prossimo 14 novembre, mentre il comunicato rilasciato dalla produzione annuncia che la release avverrà il 26 settembre di quest'anno.

Il quinto capitolo sulle avventure dell'iconico reduce dal Vietnam interpretato da Sylvester Stallone esordirà quindi in Italia soltanto sei giorni dopo il debutto nelle sale statunitensi, previsto sempre per il prossimo 20 settembre. Un bel sospiro di sollievo per chi già stava alzando i livelli di guardia in vista dei numerosi spoiler!

Lo stesso Stallone ha recentemente parlato del futuro che auspica per la sua Balboa Productions, che ha collaborato con LionsGate, Campbell Grobman Films, Millennium Films e NYLA Media Group per Rambo: Last Blood: la speranza dell'attore è che la sua casa di produzione possa crescere fino a diventare una sorta di Blumhouse dei film d'azione. Secondo voci abbastanza attendibili, comunque, il film diretto da Adrian Grunberg e scritto proprio da Stallone potrebbe essere presentato alla prossima Mostra di Venezia.