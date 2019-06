Anthony Russo sarà soddisfatto anche se Avengers: Endgame non dovesse superare Avatar

Il co-regista di Avengers: Endgame, all'anagrafe Anthony Russo, non ha voluto saperne di rivelare dettagli sulla nuova storia di Captain America, eppure durante la cerimonia degli MTV Awards 2019 ha discusso dell'eventualità di superare Avatar al botteghino internazionale.

Come sappiamo Endgame è a 45 milioni dal record conseguito nel 2009 dal film di James Cameron, poco più di dieci se togliamo i $33 milioni aggiuntivi che l'incredibile e visionario sci-fi ambientato su Pandora incassò da una seconda programmazione estiva, e a questo punto il superamento o meno avverrà se e per quanto la Disney deciderà di tenere nei cinema il film Marvel Studios.

A questo proposito però il maggiore dei fratelli Russo si è detto assolutamente tranquillo, soddisfatto e in pace, state of mind che manterrà sia nel caso in cui Endgame dovesse chiudere la sua run al primo posto, sia nell'eventualità che finisca dietro al kolossal di Cameron.

"Non voglio che le mie parole risultino come sensazionalistiche, ma preferisco non pensarci perché anche se alla fine non dovessimo superare Avatar non vorrei avere neanche un briciolo di risentimento per qualunque cosa riguardi questo film. Perciò mi rifiuto anche solo di pensare alla cosa".

Del resto il risultato di Endgame è comunque incredibile, che chiuda al primo o al secondo posto della classifica non adattata all'inflazione. Contando anche Infinity War, tra l'altro, i Russo hanno incassato quasi 5 miliardi (2.742 Endgame, 2.048 Infinity War), diventando i soli ad essere riusciti a superare per ben due volte il tetto dei 2 miliardi di incasso. Dopo il solito James Cameron, ovviamente.

Voi cosa ne pensate? Ce la farà Endgame a raggiungere l'ambito traguardo? Diteci la vostra nella sezione dei commenti.