Anthony Michael Hall entra ufficialmente nel cast di Halloween Kills

Variety riporta che l'imminente sequel horror Halloween Kills ha appena aggiunto al suo cast Anthony Michael Hall, che raggiunge così la stella del franchise Jamie Lee Curtis.

Anthony Michael Hall interpreterà una versione adulta di Tommy Doyle, uno dei bambini cui Laurie Strode faceva da baby-sitter nell'originale Halloween del 1978. Anthony Michael Hall sostituisce quindi l'attore Paul Rudd, che aveva già interpretato una versione adulta del personaggio nel film del 1995 Halloween: The Curse of Michael Myers.

L'interprete di Ant-Man avrebbe dovuto riprendere il ruolo in Halloween Kills, ma è stato costretto ad abbandonare il progetto a causa dei numerosi impegni sulla propria agenda.

Hall è ampiamente conosciuto per i suoi ruoli nei classici di John Hughes, come National Lampoon’s Vacation, Sixteen Candles, The Breakfast Club, Weird Science e Pretty in Pink. Tra gli altri crediti anche The Dark Knight, Six Degrees of Separation e Edward Scissorhands.

Ricordiamo che Halloween Kills e Halloween Ends saranno girati back-to-back: entrambi i sequel sono stati annunciati il ​​mese scorso, anche se al momento i dettagli sono piuttosto scarsi.

Halloween Kills uscirà il 16 ottobre 2020, per la regia ancora di David Gordon Green su sceneggiatura scritta nuovamente da Danny McBride; l'anno successivo Halloween Ends uscirà nello stesso periodo, il 15 ottobre 2021, con Green ancora regista per una sceneggiatura scritta a sei mani da McBride, Paul Brad Logan e Chris Bernier. Entrambi i film saranno basati su personaggi creati da John Carpenter e Debra Hill, e saranno prodotti da Malek Akkad, Jason Blum e Bill Block.