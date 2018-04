Anthony Mackie sul copione di Avengers: Infinity War, svelato il ruolo di Peter Dinklage?

Mancano pochi giorni all'arrivo di Avengers: Infinity War, il secondo film più costoso della storia, nei cinema di tutto il mondo, ed oggi Anthony Mackie ha parlato della segretezza intorno al progetto dei Marvel Studios.

In una nuova intervista, Anthony Mackie, interprete di Sam Wilson/Falcon, ha svelato di aver potuto leggere inizialmente solo 25 pagine di copione... un po' particolari: "Ho ricevuto soltanto 25 pagine, e riguardavano la battaglia finale. Ho mandato loro una mail dicendogli 'se è cosi è un film che farà schifo, non c'è una storia, come potrebbe funzionare? E' tipo solo una battaglia lunghissima e nulla di più'. Loro mi hanno rassicurato dicendomi che c'erano altre 250 pagine che non mi avevano inviato!".

Intanto potremmo aver scoperto il ruolo che ricoprirà Peter Dinklage nella pellicola e, tutto questo, grazie ad una clip ufficiale diffusa in rete giorni fa. Secondo alcuni fan, Dinklage potrebbe aver dato vita al personaggio di Corvus Glaive, uno dei membri dell'Ordine Nero di Thanos. E' chiaro che si tratta solo di pura speculazione ma i fan più accaniti sembrano aver riconosciuto in Glaive la voce di Dinklage!

Ricordiamo che Tom Vaughan-Lawlor sarà Ebony Maw, Terry Notary sarà Cull Obsidian mentre l'attrice Carrie Coon sarà Proxima Midnight. Vi terremo aggiornati per ulteriori dettagli.