Anthony Mackie, la star Marvel ricevette un pugno da Will Smith: i dettagli

La star Marvel, Anthony Mackie, ha partecipato allo show di Jess Cagle su SiriusXM per promuovere il suo nuovo film Netflix, Outside the Wire, svelando un aneddoto che riguarda il periodo di riprese del film e un suo illustre collega, Will Smith. Mackie ha raccontato la vicenda che ha visto Smith sferrargli per sbaglio un pugno.

"Beh, ho una storia così divertente. Will Smith girava, qual è il film. Aveva un film in uscita l'anno scorso, Gemini Man, e lo ha girato a Budapest [dove Mackie stava girando il film]. Quindi era il suo 50° compleanno. E il mio addetto stampa mi ha chiamato e mi ha detto 'Will Smith sta organizzando una festa di compleanno a Budapest. Vuoi portargli la sua torta di compleanno?' E io 'Santo cielo, sì, è Will Smith. Naturalmente'.

Quindi siamo tutti sul palco, Will Smith fa un intero concerto, sono sul palco con Will Smith che fa un concerto. Sto impazzendo. Giusto? La torta esce, noi la portiamo fuori, Will Smith mi vede e dice 'Ehi, Anthony Mackie'. Dico, Will Smith conosce il mio nome. Giusto? Quindi vado per il 'batti un cinque'. Non so cosa stavo cercando di fare ma tipo, stavo cercando di abbracciarlo e lui pensava che stavo per fare un altro 'cinque', quindi ha cercato di afferrarmi il braccio e mi ha preso a pugni sulla mascella così forte. Come se mi avesse colpito con un forte destro a incrociare. Poi mi ha afferrato e mi ha detto 'Stai bene?'. Ero tipo 'Penso di si, siamo in lotta?' E lui tipo 'No, no, mi dispiace'" ha raccontato Mackie.



La conversazione con Jess Cagle prosegue su toni molto scherzosi:"Mi ha dato un pugno sulla mascella, Will Smith mi ha dato un pugno sulla mascella, è un essere umano arrabbiato, so che intendeva farlo, non c'è modo di rovinare un abbraccio con un pugno alla mascella" ha dichiarato divertito Mackie.

Anthony Mackie ha raccontato chi sarà il nuovo Captain America mentre lo scorso giugno Mackie ha fatto notare a Marvel la poca diversità all'interno del suo universo.