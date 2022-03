Anthony Mackie, la star Marvel apre uno studio cinematografico a New Orleans

Anthony Mackie sta per costruire uno studio cinematografico nella sua città natale, New Orleans, in Louisiana. Secondo The Times-Picayune, la star Marvel ha acquistato 20 acri di terra per iniziare il progetto. East Studios LLC è il nome della sua società di produzione e l'obiettivo è quello di espandersi ulteriormente.

La star di The Falcon and the Winter Soldier è nata e cresciuta a New Orleans, dove ha frequentato il New Orleans Center for Creative Arts prima di trasferirsi a New York e laurearsi alla prestigiosa Juilliard School.

Un progetto importante per l'attore ma non l'unico. Anthony Mackie debutterà alla regia con il film Spark, nel quale racconterà la vera storia della pioniera dei diritti civili Claudette Colvin.



L'interesse di Anthony Mackie per New Orleans non si esaurisce nello studio cinematografico. Come parte del progetto di sviluppo da 100 milioni di dollari di Bayou Phoenix LLC, Mackie costruirà uno 'STEM District' a New Orleans East, composto da un centro educativo STEM, insieme ad un hotel, un parco acquatico, un parco divertimenti, un centro sportivo e un cento smistamento.



Ad occuparsene anche il fratello, il dottor Calvin Mackie:"Anthony e io abbiamo lavorato sempre per restituire qualcosa alla nostra comunità. Insegneremo agli studenti come le STEM (acronimo di science, technology, engineering and mathematics) avranno ruoli importanti nel funzionamento delle varie componenti del nostro progetto di sviluppo. La nostra città ne ha passate così tante nel corso degli anni, ora è il momento di aiutare i nostri quartieri e la nostra gente a rifiorire".



Dopo il successo nel 2021 di The Falcon and the Winter Soldier, Anthony Mackie raccontò di non sapere che sarebbe diventato Captain America nella serie MCU.