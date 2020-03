Anthony Mackie spera di vedere Nick Fury in The Falcon and The Winter Soldier

Anthony Mackie si è preso una piccola pausa dalle riprese di The Falcon and The Winter Soldier per partecipare alla premiere di The Banker, film targato Apple TV+ in cui ha recitato al fianco del collega del MCU Samuel L. Jackson.

"Sono nel bel mezzo dei lavori. Sono appena sceso dall'aereo, ho fatto una doccia e sono venuto qui" ha detto l'attore ai microfoni di Extra, a conferma del fatto che la produzione dello show sta proseguendo spedita in vista dell'uscita prevista per il prossimo agosto.

Per quanto riguarda la possibile apparizione di Nick Fury in The Falcon in The Winter Soldier, Mackie ha risposto alla domanda con una battuta: "Lo spero. Ho sentito che Falcon diventerà Sam Jackson, ed è quello che spero. Non abbiamo ancora finito le riprese, perciò spero che un giorno si presenterà sul set e ci benedirà con la sua presenza"

Terminati i lavori ai Pinewood Studios di Atlanta, la produzione della serie Disney+ si è spostata di recente in Repubblica Ceca, per cui rimaniamo in attesa di nuovi dettagli dalle foto del set. Nei giorni scorsi, per esempio, abbiamo visto (molto da lontano), Bucky e Sam in azione in una clip durante le riprese in esterna.

A proposito del servizio streaming della Casa di Topolino, che sarà finalmente disponibile in Italia a partire dal 24 marzo, qui potete trovare i primi dettagli sul catalogo italiano di Disney+.