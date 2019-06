Anthony Mackie pensava che Dave Bautista avesse ucciso Tom Holland sul set di Endgame

Un giorno sul set di Avengers: Endgame, Anthony Mackie ha pensato davvero che avrebbe dovuto dire addio ad uno dei suoi colleghi. In una recente apparizione ad una convention, Mackie ha descritto una situazione in cui pensava che Dave Bautista avesse picchiato così tanto Tom Holland che quest'ultimo non sarebbe stato in grado di finire le riprese.

Almeno, in un certo senso. Al Celebrity Fan Fest, un fan della Marvel ha chiesto a Anthony Mackie quale fosse il suo momento preferito sul set e l'interprete di Sam Wilson ha parlato di una situazione accaduta durante una pausa delle riprese e che è risultata molto più divertente di quanto non sembri.

"Un giorno stavamo girando e Tom Holland era dietro di me. Fu il giorno in cui Chris Evans urlò 'Correte' e tutti corriamo per combattere, quindi è tutto green screen e ci sono circa 300 persone sul set. Abbiamo fatto una pausa per sistemare le impostazioni della macchina da presa, Bautista è uscito ed era alle mie spalle insieme a Tom Holland. Tutto ad un tratto lo fa saltare, volare, gli dà un calcio, e il palco ha tremato letteralmente. Pensavo che avesse colpito Tom Holland e io pensavo 'Oh, mio Dio! Hai appena ucciso Tom!', così mi volto e vedo Tom seduto lì e gli chiedo 'Amico, cosa stai facendo?', e lui 'Calmati, mi sta insegnando una mossa'; è stato il momento più spaventoso della mia vita, pensavo che l'avesse ucciso".



Dave Bautista tempo fa aveva confessato la sua preferenza per Spider-Man e l'affetto per Tom Holland:"Adoro quel ragazzo, adoro Tom Holland. Mi piace anche che siano così fedeli ai fumetti con questa serie di film, proprio perché Marvel Studios è stata coinvolta. Penso che stiano facendo una partnership con la Sony".

Anthony Mackie ha svelato un dettaglio su Chris Evans e Captain America, ovvero il momento in cui ha saputo il destino dei due personaggi. Il film sta avendo grandi risultati e Anthony Russo ha affermato di essere soddisfatto in ogni caso, anche se il record di Avatar non verrà superato.