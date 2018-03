Anthony Mackie parla della grade umanità che vedremo in Avengers: Infinity War!

Guardare il trailer diè come infilarsi a capofitto un un turbine di colori e azione. Ed è semplice perdere di vista ciò che la storia ha da narrare. L'interprete di Falcon, Anthony Mackie, ci racconta qualcosa che aggiunge molto alla trama, la componente "umana".

Anzi, potrebbe addirittura essere, questo terzo cinefumetto sui Vendicatori, diretto da Anthony e Joe Russo, il film con "più umanità" di tutti quelli visti finora nell'MCU!

Durante un'intervista con Entertainment Tonight, Mackie ha rivelato che, oltre a tutta l'azione e le sorprese che il film non mancherà di regalarci, l'umanità di questi personaggi sarà esplorata in un modo che il pubblico non ha mai visto prima:

"Avengers 3 sarà molto diverso e ci saranno molti momenti scioccanti. E penso che i fan avranno più di quanto si aspettano da questo film, da tutti i personaggi. Penso che questo sia il più umano tra i film sugli Avengers, tra tutti i film Marvel. Quindi credo che sarete davvero sorpresi di vedere quanto possano in realtà essere normali questi supereroi. La trama che abbiamo deciso di raccontare è molto, molto interessante. Come ho detto, regala un grande umanità a tutti i personaggi."

Che ne dite? Ancora più curiosi di vederlo?



Avengers: Infinity War arriva in sala in Italia il 25 aprile prossimo!