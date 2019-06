Anthony Mackie e Frank Grillo nel trailer ufficiale dell'action Point Blank

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Point Blank, remake dell'omonimo film d'azione francese che questa volta vedrà come protagonisti Anthony Mackie e Frank Grillo, entrambi apparsi nel Marvel Cinematic Universe e in particolare in Captain America: The Winter Soldier.

Potete trovare il trailer in alto, mentre in calce alla notizia vi riportiamo il post ufficiale del film.

Ecco la sinossi ufficiale: "Quando la moglie incinta viene rapita e tenuta come ostaggio, Paul, un'infermiere del pronto soccorso, deve collaborare con un criminali sospetto di omicidio gravemente ferito per riuscire a salvare lei e il suo figlio non ancora nato. Affrontando delle bande criminali e un cerchio mortale di poliziotti corrotti, l'improbabile coppia dovrà trovare un modo per sopravvivere insieme e lottare per la propria vita."

Point Blank è descritto come un "thriller grintoso e ricco d'azione" e debutterà su Netflix il prossimo 12 luglio.

Interprete di Falcon nel MCU, Mackie sarà protagonista insieme a Sebastian Stan di una delle serie Marvel realizzate per l'imminente piattaforma streaming Disney+, intitolata appunto Falcon & Winter Soldier. L'attore è recentemente apparso al fianco di Yahya Abdul-Mateen II in un episodio della quinta stagione di Black Mirror.

Per quanto riguarda Grillo, apparso a sorpresa nel recente Avengers: Endgame, parteciperà insieme a Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Salma Hayek nel sequel di Come ti ammazzo il bodyguard: l'attore vestirà i panni di un agente dell'Interpol che cercherà l'aiuto del trio di protagonisti per fermare un attacco in Europa