Anthony Mackie: 'Ecco per quale motivo ringrazierò sempre Stan Lee'

Alla domanda su quale villain dell'universo Marvel gli piacerebbe affrontare in un film Anthony Mackie, il Falcon del Marvel Cinematic Universe, non ha saputo rispondere con certezza. Su un altro aspetto, però, l'attore ha le idee chiarissime.

Intervistato durante il Celebrity Fan Fest di San Antonio, Mackie ha infatti parlato di quanta gratitudine avverta nei confronti di Stan Lee per il modo in cui ha sviluppato il personaggio di Sam Wilson in relazione alla timeline in cui si svolgono le sue avventure.

"Non so se mi piacerebbe vederlo combattere contro qualche nemico in particolare, ma ciò che so per certo è che mi piace l'idea della timeline in cui agisce Sam Wilson, perché si è evoluto tantissimo dalla sua prima apparizione fino a ciò che è oggi. E una cosa in particolare devo a Stan, che Dio lo benedica, ogni volta che la cultura nera si è evoluta ed è cambiata, Sam Wilson si è evoluto ed è cambiato. Non è stato tipo 'No, lui è uno spacciatore di droga, e questo resta', perché Sam è stato creato in un periodo di black exploitation. Quindi Stan Lee, di fondo, ha scritto un personaggio da black exploitation, giusto? Però poi è diventato ciò che vediamo oggi. Per cui tutto ciò è stato opera e visione di un uomo meraviglioso, di mente aperta e senza un solo osso marcio dentro di sé" ha dichiarato Mackie, gli occhi colmi di gratitudine per il creatore del suo personaggio e di tutto l'universo Marvel.

