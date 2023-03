Anthony Mackie di Captain America 4 svela il segreto dell'amicizia con Sebastian Stan

Anthony Mackie (attore protagonista del prossimo Captain America: New World Order) ha le idee molto chiare quando si tratta di rapportarsi con Sebastian Stan, l'interprete di Bucky Barnes/Winter Soldier nel Marvel Cinematic Universe.

"Sebastian è una persona davvero simpatica" ha dichiarato l'attore in un'intervista a Yahoo Entertainment. "Non scambiate la sua tranquillità e il suo distacco per meschinità o maleducazione. Dovete solo farlo rilassare un po'. Sai, dargli un po' di burro di mandorle, scambiare qualche parola, cose così. Poi starà bene". Non sorprende che i due attori, così spesso sullo stesso set, abbiamo legato al punto da diventare grandissimi amici. Alla luce di considerazioni simili, una domanda sorge spontanea: quale sarà il ruolo del Soldato d'Inverno in Captain America: New World Order?

Inoltre, Mackie ha colto l'occasione per parlare del personaggio che interpreterà nel prossimo film MCU, in uscita il 3 maggio 2024. '"Penso che il costume non basterà a trasformare il mio personaggio in un supereroe" ha affermato. "Non ha un supersiero, quindi il suo vero potere è l'umanità. Dovrebbe salire sul palco sulla scia di una comprensione molto diversa rispetto a cosa significhi essere una brava o una cattiva persona, e a quali decisioni ti permettono di ottenere quel che desideri". In definitiva, "Io lo vedo come un Capitano ben più umano, al contrario di un uno giudicante, del tipo: 'questo è giusto e questo è sbagliato'. Ci sono decisioni in cui il confine tra i due aspetti è molto labile".

La pellicola promette un grande successo, stando alle indiscrezioni del cast e dei produttori: ecco spiegato perché la Marvel ha messo le password ai copioni di Captain America: New World Order per evitare leak.