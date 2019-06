Marvel, Anthony Mackie avverte i fan: 'Arriverà qualcosa di completamente diverso'

Recentemente ospite al Celebrity Fan Fest, l'interprete di Sam Wilson alias Falcon Anthony Mackie ha espresso la sua profonda ammirazione per il Capitan America di Chris Evans, avvertendo però i fan che molto presto avranno qualcosa di completamente diverso.

"Amo Chris. Chris è un Cap straordinario" ha esordito Mackie, aggiungendo subito dopo: "E credo che quello che è stato in grado di fare con quel personaggio, voglio dire, sono davvero poche le persone che hanno goduto di universo cinematografico o di in una serie di film. Perché ha interpretato Cap per molti film. Considerare questo aspetto, diventarne parte, l'eredità che rappresenta, è una grande sfida."

L'attore ha anche anticipato qualcosa circa il suo futuro come nuovo Captain America, dichiarando che sarà qualcosa di inaspettato:

"Questa cosa dell'eredità è qualcosa che molte persone credono già di conoscere, si aspettano che io sia il nuovo Chris Evans nello stesso costume, ma con la pelle nera. Vi garantisco che non andrà in questo modo."

