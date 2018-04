Anthony e Joe Russo ci parlano della durata di Avengers 4!

Tra tre giorni in Italia esce Avengers: Infinity War e, naturalmente, è questo il film che aspettiamo tutti con ansia. Tuttavia ora, i due registi delle pellicole che chiuderanno il cerchio sui Vendicatori e sull'MCU per come lo conosciamo, ci raccontano qualcosa del quarto capitolo, Avengers 4.

La pellicola la vedremo il prossimo anno, nel 2019, e i fratelli I registi di Avengers: Infinity War adesso parlano un po' del processo di editing di Avengers 4. Inoltre, hanno svelato che la runtime del quarto episodio sarà ancora più lunga di quella del terzo film che, anche senza l'ufficialità di Disney, dovrebbe aggirarsi intorno alle 2 ore e 30 minuti.

Parlando con Collider di Infinity War, Anthony e Joe Russo hanno detto cosa stiano facendo al momento, e pare si trovino immersi nel processo di post-produzione di Avengers 4. Riguardo la durata del cinecomic Joe ha detto, "È il nostro "cut" più lungo." Quando poi è stato chiesto loro se Avengers 4 sarà più lungo di Infinity War, Joe ha semplicemente detto: "Sì." Poi, parlando del processo di editing del quale si stanno occupando, hanno specificato:

Anthony Russo: C'è da dire che la Disney non ci ha imposto un limite di tempo.

Joe Russo: Diciamo che potrebbe facilmente essere un film della durata di tre ore, ma non so, dobbiamo lavorare al materiale, ridurre i tempi. Probabilmente lo accorceremo parecchio.

Anthony Russo: Abbiamo passato un intero anno a lavorare al film.

Joe Russo: penso che sarà più lungo di Avengers 3.

Vedremo. Per adesso aspettiamo con ansia di vedere Avengers: Infinity War, che arriva in Sala il 25 aprile, tra soli 3 giorni: siete pronti?