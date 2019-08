Anthony e Joe Russo stanno lavorando in gran segreto ad un ambizioso progetto

Durante una sessione dell'Ask Me Anything Q&A organizzato da Reddit, i registi Anthony e Joe Russo hanno potuto incontrare seppur virtualmente i propri fan, i quali gli hanno sottoposto le domande più disparate.

Una in particolare ha suscitato l'interesse del mondo cinematografico, dato che nel corso della sessione di domande e risposte i due acclamati autori di Captain America: Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame hanno svelato di essere a lavoro su un progetto misterioso, del quale non hanno ovviamente rivelato alcun minimo dettaglio.

"Stiamo tranquillamente e segretamente lavorando a qualcosa in questo momento ..." hanno scritto su Reddit i due registi, scatenando la curiosità dei fan.

Dovremmo poter escludere a priori la serie animata Magic the Gathering che stanno producendo per Netflix, dato che per quel progetto c'è già stato l'annuncio ufficiale, stessa cosa per la grande serie televisiva internazionale per Amazon attualmente in produzione e per il film Cherry con protagonista Tom Holland: sono tutte serie tv o lungometraggi di cui siamo a conoscenza, quindi sarebbe inutile fare i misteriosi in proposito.

Dunque che si tratti di qualche nuovo franchise per i Marvel Studios? Questo modus operandi incentrato sulla segretezza potrebbe farlo pensare, ma ricordiamo che al momento i registi hanno annunciato una "pausa" dal Marvel Cinematic Universe per concentrarsi su film non-cinecomics. Che, una volta completato il succitato Cherry, la pausa sia destinata ad interrompersi?

Iniziamo a speculare nei commenti.