Anthony e Joe Russo di Avengers: Endgame ricordano Stan Lee a un anno dalla scomparsa

Nel primo anniversario della morte di Stan Lee non sono affatto mancati, come era prevedibile, gli omaggi da tutto il mondo Marvel, unito nel celebrare il compianto autore. Al gruppo di ringraziamenti si è unito anche il duo composto da Anthony e Joe Russo.

Dopo il ricordo dei fan e della stessa Marvel Entertainment, i due registi - oggi sul tetto del mondo con Avengers: Endgame, il film che ha incassato di più nella storia del cinema - hanno pubblicato un breve messaggio sui loro account social: "Ci manca, signore". Ad accompagnare il messaggio anche una foto tratta dal dietro le quinte di Endgame, che ritrae i due registi insieme alla crew e proprio a Stan Lee truccato per il suo cameo nel film ambientato negli anni Settanta (dietro si può notare anche Michael Rosenbaum).

Quello di Avengers: Endgame è stato l'ultimo cameo girato da Stan Lee e apparso in un film dei Marvel Studios: "E' stato il suo ultimo cameo per un film Marvel - aveva commentato in precedenza Joe Russo - sono cresciuto come un fan sfegatato della Marvel, con i cartoni animati dedicati a Spider-Man. Credo che chiunque abbia un impatto su di te mentre sei un bambino ti colpisce allo stesso modo quando sei adulto. Quindi quando sentivamo la sua voce, quando veniva sul set, diventavamo di nuovo bambini. Aveva questo effetto su tutta la crew. Sul set giravano tutte queste grandi star, ma tutti si fermavano e diventavano di nuovo dei bambini ogni volta che Stan si faceva vivo".

La carriera di Stan Lee è ormai leggenda: la prima tavola nota su cui compare la firma di Stanley Martin Lieber, in arte Stan Lee, è racchiusa in un albo di Capitan America del 1941 pubblicato dal Timely Comics, la futura Marvel Comics. In seguito all'incarico di creare un semplice riempitivo, Lee viene nominato prima sceneggiatore poi, a soli diciassette anni, il più giovane editor della storia.

A proposito di Aveners: Endgame, proprio ieri - in concomitanza con il lancio di Disney+, è stata pubblicata la scena eliminata con Katherine Langford nei panni di Morgan Stark, versione adulta della figlia di Tony Stark/Iron Man effettivamente apparsa nel film.