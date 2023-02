Anthony Hopkins, troppi green screen MCU? Non per Angela Bassett: 'Mi dispiace per lui'

Anthony Hopkins e Angela Basset hanno molti punti in comune - basti pensare all'aver recitato in un film Marvel, il primo nei panni di Odino nella saga di Thor, la seconda come Regina Ramonda in Black Panther; tuttavia, le loro esperienze sul set non avrebbero potuto essere più diverse.

"Nessuna recitazione richiesta": ecco il commento di Hopkins in un'intervista al New Yorker nel 2021. "In Thor, mi hanno messo l'armatura e una barba finta, poi mi hanno detto di sedermi sul trono e sbraitare per un po'. Davanti a un green screen, la recitazione diventa davvero inutile".

Di tutt'altro parere è Basset, la quale, riferendosi alla pellicola in uscita Black Panther: Wakanda Forever, ha speso lusinghiere parole sulla produzione. "La sala del trono era lì, insieme al pavimento in argilla rossa, il prospetto con Dora Milaje e le grandi porte che attraversavano i personaggi" ha dichiarato. "Quindi forse non potrai contemplare il mondo di Wakanda, ma noi lo avevamo eccome. Quando Shuri e io siamo usciti nella natura selvaggia, c'erano alberi, cespugli e acqua per svariati chilometri; in più c'era un'imbarcazione con dei dettagli a dir poco maniacali. Alla luce di tutto ciò... be', direi che ho vissuto un'esperienza migliore rispetto a Anthony Hopkins. Mi dispiace per lui". Che la Marvel abbia migliorato i propri set? Un'ipotesi possibile, considerando che Black Panther 2 è "il film più importante mai fatto", secondo Kevin Feige.

L'attrice ha inoltre aggiunto: "Eravamo a Wakanda, consapevoli di quanto fosse speciale. C'era il laboratorio di Shuri, l'ascensore, un elefante artificiale e il suo cucciolo. Ovviamente il vero animale è stato aggiunto in seguito, ma noi avevamo comunque un elefante con cui rapportarci".

Il secondo capitolo sull'uomo pantera è uscito al cinema il 1° febbraio 2023, mentre al momento è disponibile su Disney Plus. Che l'abbiate visto o meno, ecco la recensione su Black Panther: Wakanda Forever.