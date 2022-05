Anthony Hopkins, svelato il nuovo ruolo della star premio Oscar: sarà Sigmund Freud!

WestEnd Films e CAA Media Finance hanno lanciato a Cannes le vendite internazionali di Freud's Last Session, diretto da Matthew Brown, con protagonista il premio Oscar Anthony Hopkins. L'attore interpreterà il fondatore della psicanalisi Sigmund Freud, ruolo mai ricoperto in passato dalla star di The Father.

Il film racconterà il periodo immediatamente antecedente alla Seconda Guerra Mondiale, quando Freud è nell'ultimo periodo della sua vita e invita l'autore CS Lewis a discutere dell'esistenza di Dio.



Il dramma esplora il rapporto di Freud con sua figlia e la storia d'amore di Lewis con la madre del suo migliore amico.

Se per Hopkins è la prima volta nel ruolo di Freud, in passato l'attore aveva interpretato Lewis nel film Viaggio in Inghilterra. Lo scorso anno Hopkins ha vinto il premio Oscar per la sua interpretazione nell'ultimo film di Florian Zeller; sul nostro sito trovate la recensione di The Father, con Hopkins protagonista al fianco di Olivia Colman.



La sceneggiatura è scritta da Mark St. Germain ed è stata adattata dalla sua opera teatrale con lo stesso titolo. La produzione è di Alan Greisman, Rick Nicita e Meg Thomson. Le riprese inizieranno nell'ultimo trimestre del 2022 a Londra. I precedenti credit di Matthew Brown, regista del film, includono L'uomo che vide l'infinito, da lui scritto e diretto.



Lo scorso anno Anthony Hopkins è stato in vacanza in Italia, luogo che l'attore frequenta spesso e al quale è molto affezionato.