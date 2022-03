Anthony Hopkins sulla sua standing ovation agli Oscar: 'Pensavo fosse scattato l'allarme'

Nel corso della Notte degli Oscar, oltre alla standing ovation tributata a Will Smith non senza polemica, ce n'è stata anche un'altra da parte dei presenti all'edizione, rivolta al momento dell'ingresso sul palco di Anthony Hopkins che ha consegnato l'Oscar alla miglior attrice protagonista a Jessica Chastain. Hopkins è rimasto davvero sorpreso.

"Meraviglioso essere di nuovo agli Academy Awards...", ha commentato Hopkins su Twitter, insieme a un video di quando il suo nome è stato chiamato per presentare il premio per la migliore attrice. "Con mia grande sorpresa, pensavo che la standing ovation fosse a causa di un'esercitazione antincendio". Ricordiamo che Hopkins ha vinto il suo secondo Oscar come miglior attore nel 2021 per il suo ruolo in The Father, ma non era presente di persona alla cerimonia per ritirare il premio. Il primo Oscar arrivò nel 1992 per la sua celebre interpretazione del Dr. Hannibal Lecter ne Il silenzio degli innocenti.

L'altra standing ovation era arrivata subito prima per la premiazione di Will Smith per Richard King come miglior attore protagonista. Una standing ovation definita disgustosa da Jim Carrey, chiamato in causa per un commento durante il marketing di Sonic - Il film 2:

"La standing ovation mi ha disgustato. Hollywood è semplicemente senza spina dorsale, e questo a me sembra proprio indicare che non siamo più il club più cool. Io avrei annunciato questa mattina stessa di voler fare causa a Will Smith per 200 milioni di dollari, perché quel video sarà ovunque per sempre, avrà il dono dell'ubiquità. Quell'insulto durerà un sacco di tempo. Se vuoi puoi urlarmi la tua disapprovazione dalla platea o scrivere qualcosa contro di me su Twitter, non puoi alzarti e andare verso il palco a schiaffeggiare qualcuno semplicemente per aver detto delle parole".