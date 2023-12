Anthony Hopkins è Sigmund Freud nel trailer del nuovo film Freud's Last Session

Il premio Oscar Anthony Hopkins e la star di Match Point e Watchmen Matthew Goode sono i protagonisti di Freud's Last Session, rispettivamente nei ruoli di Sigmund Freud e C.S. Lewis. Il lungometraggio, di cui vi mostriamo il trailer, è previsto in uscita limitata il prossimo 22 dicembre ed è diretto da Matt Brown.

Adattamento dell'omonima opera teatrale di Mark St. Germain, Freud's Last Session, che in Italia dovrebbe uscire con il titolo Freud, è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il morente Freud è fuggito a Londra da Vienna, occupata dai nazisti. Nella capitale britannica Freud incontra il professore di Oxford C.S. Lewis, che all'epoca non aveva ancora scritto la saga fantasy Le cronache di Narnia, che gli avrebbe regalato l'immortalità letteraria.

Lewis è un devoto cristiano e intende discutere con Freud, ateo di lunga data, sulla natura del Divino e il film si occupa proprio della contrapposizione tra due dei più grandi pensatori del XX secolo. Lungo la trama, Freud inizierà a psicanalizzare Lewis. Nel trailer si anticipa l'incontro tra Freud e Lewis, giunto a Londra da Oxford, e le prime discussioni tra i due grandi letterati che porteranno il rapporto ad un livello di amicizia imprevedibile rispetto alle premesse.

In realtà, non esistono prove di questo incontro tra i due durante il soggiorno di Freud a Londra, luogo nel quale morirà il 23 settembre 1939. Anthony Hopkins è appassionato di pittura ma per questo ruolo si è immerso nel mondo della psicanalisi.

Nel film saranno presenti anche Liv Lisa Fries nel ruolo della figlia di Freud, Anna, Jodi Balfour nel ruolo di Dorothy, amica di famiglia di Freud mentre Stephen Campbell Moore sarà J.R.R. Tolkien, vecchio amico di Lewis.



Anthony Hopkins nel ruolo di Sigmund Freud è stato svelato nel 2022, quando il progetto è stato ufficializzato.