Anthony Hopkins sfida Stallone su TikTok: 'Dammi una parte'

In queste settimane di quarantena anche un attore della vecchia guardia come Anthony Hopkins ha riscoperto l'uso dei social per scherzi e frivolezze, e dopo aver suonato il piano col suo gatto ha partecipato a una delle cosiddette challenge di TikTok. Si tratta in questo caso di un balletto sulle note del brano Toosie Slide di Drake.

L'attore, apparso recentemente nel film Netflix I due Papi, ha postato il video anche su Twitter e su Instagram, come si può vedere anche in calce all'articolo. Nella didascalita Hopkins scrive: "Sono in ritardo per la festa... ma meglio tardi che mai."

Al termine della #toosieslidechallenge, come di consueto, si sfidano altre persone a fare la stessa cosa. Anthony Hopkins ha scelto i colleghi Sylvester Stallone e Arnold Schwrzenegger, imitando le posture e la voce dei due. "Ehi signor Stallone, continua a scrivere! Hai una buona parte per me? Dammi una parte" ha detto al protagonista di Rocky sperando magari, tra il serio e il faceto, in un ingaggio. "Ciao Arnold, salutami Lulu!" ha poi continuato, facendo riferimento all'asinello domestico dell'attore, nonché ex governatore della California.

I video TikTok e i post su Twitter di Anthony Hopkins stanno guadagnando un certo seguito, grazie anche all'irresistibile gatto Niblo, e stanno rivelando alcune insospettabili abilità da parte dell'attore, come dipingere o suonare il kazoo.