Anthony Hopkins scatenato: su Instagram il balletto in camicia hawaiana

L'isolamento derivato dalle misure di sicurezza attuate per contrastare la pandemia ha dato alla testa a molti: alzi la mano chi non si è reso protagonista di qualche comportamento quantomeno bizzarro durante le settimane di clausura. In tal senso, però, Anthony Hopkins si era decisamente portato avanti con il lavoro.

La star de Il Silenzio degli Innocenti è solita già da tempo deliziare di tanto in tanto i propri follower con video completamente fuori di testa: negli ultimi anni abbiamo visto il buon Anthony dare di matto in ogni modo, con l'ultimo video postato proseguire degnamente questa lunga serie di interpretazioni decisamente sui generis.

Nel suo nuovo post su Instagram Hopkins si mostra dunque in mood danzante con indosso una sgargiante camicia hawaiana: "Ritmo del martedì" scrive l'attore, che evidentemente non ha perso la voglia di divertirsi e di far festa nonostante le tante restrizioni che il mondo ha vissuto nel corso dell'ultimo anno.

Avere un Anthony Hopkins sempre pronto a tenerci di buon umore, d'altronde, è un privilegio da non sottovalutare! Già lo scorso novembre, intanto, Hopkins aveva postato un video in cui mostrava gli effetti della quarantena su di lui: nonostante da allora sia passato qualche mese, l'ultima performance dell'ex-Hannibal è la dimostrazione di quanto il suo stato d'animo sia rimasto esattamente lo stesso.