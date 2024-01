Anthony Hopkins ricorda l'infatuazione per Hannibal: 'Una delle migliori parti mai lette'

Non c'è dubbio che Anthony Hopkins debba moltissimo a Il Silenzio degli Innocenti, ma è altrettanto lampante che Il Silenzio degli Innocenti e il cinema tutto debbano altrettanto all'attore che ci regalò una delle performance più iconiche della storia della settima arte: un amore, quello tra attore e personaggio, scattato immediatamente.

Pronto al ritorno in sala come protagonista di One Life, Hopkins è tornato in queste ore a ricordare i suoi primi approcci con Hannibal Lecter, soffermandosi in particolare sulla prima volta in cui ebbe modo di posare gli occhi su quella sceneggiatura che lo stregò dopo pochissime battute.

"Ero nel mio camerino in teatro quando lessi le prime scene di Lecter. Dissi: 'È un'offerta?' e mi dissero: 'Non è sicuro'. Io risposi: 'Non voglio leggere oltre, perché è una delle migliori parti che abbia mai letto'" sono state le parole dell'attore che, come sappiamo, proprio per il ruolo di Hannibal Lecter vinse poi il suo primo Oscar come Miglior attore protagonista (successo bissato poi bel 2021 con The Father dopo 4 candidature senza vittoria).

Fortunatamente la scelta ricadde proprio su Hopkins, che ebbe modo di regalarci un pezzo di cinema davvero indimenticabile: e voi, avete preferito sir Anthony ne Il Silenzio degli Innocenti o in altre sue interpretazioni? Fatecelo sapere nei commenti!