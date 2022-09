Anthony Hopkins ricorda il suo amato gatto scomparso:'Sarà per sempre nei nostri cuori'

Anthony Hopkins è noto per il suo amore nei confronti della natura e degli animali. Il premio Oscar ha spesso condiviso con i suoi follower sui social il proprio affetto per il suo animale domestico, il gatto Niblo, purtroppo recentemente scomparso. E proprio per ricordare il suo adorato felino che Hopkins ha pubblicato un post.

Nelle scorse ore l'attore ha annunciato ai suoi fan che Niblo è scomparso, con un video e un messaggio davvero commovente:"Il nostro amato Niblo, per sempre nei nostri cuori. E il valzer continua, 2009-2022", indicando le date di nascita e morte del proprio gatto.



Vegetariano e membro da parecchi anni di Greenpeace, Anthony Hopkins - che nel 2021 ha vinto l'Oscar e sul nostro sito trovate la recensione di The Father - è da sempre impegnato attivamente nella salvaguardia dell'ambiente e nell'attenzione per il pianeta, abbracciando parecchie iniziative che riguardano il futuro, sempre più critico, della Terra.



Sui social sono parecchie le foto e i video che ritraggono l'attore in compagnia di Niblo e nel giorno della scomparsa del felino Hopkins ha deciso di condividere il proprio dolore con l'enorme quantità di fan che lo seguono sui canali social.



Sul nostro sito potete scoprire i 10 migliori film di Anthony Hopkins, che alle spalle ha una lunga carriera di successo culminata con i due premi Oscar, il primo per il ruolo del celebre dottor Hannibal Lecter in Il silenzio degli innocenti.