Anthony Hopkins è il Re Lear nel primo scatto del film tv prodotto da Amazon e dalla BBC

Nella giornata di ieri il network inglese ed Amazon hanno pubblicato la prima immagine ufficiale dell’imminente adattamento della tragedia shakespeariana. La foto ritrae il premio Oscarnei panni del sovrano ein quelli di Cordelia, la figlia più giovane di Lear.

Ambientato in un presente immaginario, Re Lear vede il vincitore dell’Academy Award Anthony Hopkins (Hannibal, Thor) impersonare lo storico personaggio intento a presiedere una dittatura militare totalitaria in Inghilterra. Il premio Oscar e la vincitrice del premio BAFTA Emma Thompson (Harry Potter, Saving Mr. Banks) sarà la figlia maggiore del monarca, Goneril. Emily Watson (Kingsman: Il Cerchio d'Oro), premio BAFTA per l’interpretazione di Janet Leach nella miniserie britannica Appropriate Adult, è invece la figlia di mezzo Regan.

Nel cast artistico figurano anche Jim Broadbent (Harry Potter, Il trono di spade) nel ruolo del Conte di Gloucester, Christopher Eccleston (Thor: The Dark World) come Oswald e Tobias Menzies come Duca di Cornovaglia. Andrew Scott, che in tanti hanno apprezzato per l’eccentrica interpretazione del Professor Moriarty nella serie televisiva Sherlock con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, sarà Edgar, figlio del re, mentre John Macmillan è stato ingaggiato per la parte del figlio illegittimo Edmund. Chiudono la cerchia Anthony Calf, chiamato ad interpretare il Duca di Albany, e Karl Johnson come il giullare di corte del Re Lear.



La tragedia scritta da Shakespeare segue il percorso che porterà il Re Lear alla scelta di dividere il proprio regno fra le tre figlie. Il criterio di scelta del sovrano si baserà sull'adulazione delle stesse nei suoi confronti, una decisione che farà gravare le conseguenze a carico di tutti.

Il film tv Re Lear, prodotto da Playground e da Sonia Friedman Productions e co-prodotto da Amazon Studios, andrà in onda questa primavera sul canale BBC Two.