Anthony Hopkins su Kenneth Branagh: 'Solo grazie a lui non ho smesso di recitare'

Un po' a sorpresa quest'anno Anthony Hopkins si è aggiudicato l'Oscar per The Father ma a quanto pare, l'attore era pronto a ritirarsi delle scene molti anni fa e solo il provvidenziale intervento di Kennet Branagh lo ha convinto a continuare con la recitazione.

Nel suo intervento in The Story of Marvel Studios, libro dedicato ad alcune storie fin qui rimaste sconosciute sulle produzioni del mondo Marvel, Anthony Hopkins ha ammesso che solo l'entusiasmo contagioso del regista di Thor lo ha convinto a non dire addio al suo lavoro, permettendogli di ricordare tutto ciò che di bello possiede il cinema.

"Ken Branagh mi ha ridato la forza necessaria per tornare a lavorare. Stavo per arrendermi, davvero. Ma, vedete, lui mi ha convinto a non farlo. Lavorare con Ken è stata un'iniezione d energia positiva nella mia vita. Il suo entusiasmo contagioso si trasmette a tutti i membri dell'equipe. Il suo entusiasmo, il suo atteggiamento, sono così positivi che tira fuori il meglio di tutti".

Il Thor di Kenneth Beanagh è forse uno dei film più sottovalutati del MCU ma, secondo Anthony Hopkins questa esperienza cinematografica è stata una delle migliori della sua carriera.

Dall'altro canto, proprio il regista ha rivelato che nessun attore sarebbe potuto essere più adatto per il ruolo di Odino: "Anthony ha dato ad Odino grande profondità, intelligenza e sentimento e tutto ciò ha permesso la creazione di un dramma familiare davvero toccante. Può comandare, ma può anche essere molto dolce e comprensivo. Le sue qualità umane hanno dato vita a una dinamica potente, ma mai eccessiva. Poteva trasmettere tutta la sua grande potenza e al tempo stesso farti sentire le tutto l'amore di un padre che ama i suoi figli".