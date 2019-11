Anthony Hopkins e Jonatha Pryce nel nuovo trailer italiano de I Due Papi di Netflix

È grazie a Netflix che possiamo mostrarvi il primo trailer italiano dell'interessante I Due Papi di Fernando Meirelles, film che vede Anthony Hopkins e Jonathan Pryce nei rispettivi panni del Cardinal Bergoglio e di Papa Benedetto XVI, pochi giorni prima dell'abdicazione del secondo e dell'elezione a Capo della Chiesa del primo.

Da questo nuovo trailer traspare una direzione traballante tra carattere cinematografico e produzione di impatto televisivo, da fiction, dall'aspetto tecnico non così interessante. I due protagonisti sembrano comunque in parte e intensi nei rispettivi ruoli, e forse è proprio questo il punto centrale del film: la prova attoriale delle due star.



Ecco la sinossi ufficiale del film: "Anthony Hopkins e Jonathan Pryce sono le star di questo film che offre uno sguardo intimo su un periodo di svolta storico per la Chiesa Cattolica. Con la regia del candidato agli Oscar Fernando Meirelles. Nelle migliori sale e su Netflix questo dicembre."

Nel film il cardinale Bergoglio (Jonathan Pryce), frustrato dalla direzione intrapresa dalla Chiesa, chiede il permesso di ritirarsi a Papa Benedetto (Anthony Hopkins). A causa di un rischio di scandalo e dei forti dubbi, Papa Benedetto convoca invece il suo critico più duro, nonché suo futuro successore a Roma, per rivelare un segreto destinato a svoltare la storia della Chiesa Cattolica. Dietro le mura Vaticane inizia perciò una lotta tra tradizione e progresso, perdono e senso di colpa. Due uomini molto diversi dovranno affrontare loro passato per trovare un terreno comune e costruire dei numerosi fedeli sparsi in tutto il pianeta.

Candidato all'Oscar nel 2004 per City of God, Meirelles presenterà il suo ritorno sul grande schermo in anteprima al Toronto International Film Festival; in seguito I due Papi debutterà su Netflix e in alcune sala selezionate a dicembre.



Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti.