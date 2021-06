Anthony Hopkins innamorato dell'Italia: il video ai fornelli in cui prepara il sugo a Roma

Il premio Oscar Anthony Hopkins sta trascorrendo le sue vacanze in Italia e dopo esser stato avvistato in Umbria, la star di The Father ha pubblicato sul suo account Instagram un video in cui l'attore, nella sua tappa romana, è impegnato ai fornelli nella preparazione del sugo sulle note di That's Amore di Dean Martin.

Non è la prima volta che Anthony Hopkins si reca nel Belpaese. Da anni la star di Il silenzio degli innocenti trascorre parte delle vacanze in Italia, verso cui ha sempre speso parole di grande ammirazione per gli splendidi luoghi che la caratterizzano, la cultura e lo stile di vita.



Nei giorni scorsi Hopkins - reduce dall'intensa interpretazione in The Father - è stato protagonista anche di una piccola gaffe, pubblicando un video in cui sosteneva di essere in Toscana ma in realtà era in un maneggio di Reschio, una cittadina umbra in provincia di Perugia.

Tuttavia i follower hanno subito perdonato l'attore, proprio in virtù del suo enorme affetto dimostrato in diverse occasioni per l'Italia.

"Una magica giornata sotto il sole della Toscana. Grazie Reschio" aveva scritto Hopkins nella didascalia del video.

La dimostrazione arriva dallo stesso video in cui l'attore elogia la bellezza del luogo:"Che meraviglia, che musica".



