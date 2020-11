Anthony Hopkins impazzisce su Instagram: 'La quarantena fa sentire i suoi effetti'

Avanti, non mentiamo: abbiamo tutti in famiglia quello zio, quel nonno o, in generale, quel parente un po' anziano che da quando ha scoperto il meraviglioso mondo dei social ha cominciato a dare il peggio (o il meglio, a seconda dei punti di vista) di sé. Ecco, Anthony Hopkins rientra a pieno titolo in questa categoria.

La star de Il Silenzio degli Innocenti ha scoperto qualche anno fa la gioia di interagire con i propri fan su Instagram e, da allora, ci ha regalato una sequela di video indimenticabili (e, lasciatecelo dire, vagamente inquietanti) in cui di solito lo si vede letteralmente impazzire davanti alla telecamera del suo smartphone.

Per avere un'idea di ciò di cui parliamo date un'occhiata al video pubblicato in queste ultime ore: "Giorno 253 di quarantena... Si cominciano ad avvertire gli effetti collaterali. Cosa ne pensate?" scrive l'attore nella didascalia del breve filmato. Cosa dire: a giudicare da quanto vediamo nel video le restrizioni dovute all'emergenza coronavirus sembrano aver davvero messo a dura prova il povero Anthony!

Cosa ne pensate? Amate anche voi questi momenti di follia di un monumento di Hollywood come Hopkins? Fatecelo sapere nei commenti! Qualche tempo fa, intanto, proprio Hopkins si lasciò andare ad un delicato discorso sulla morte, rivelando di non esserne per nulla spaventato.