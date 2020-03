Anthony Hopkins e il suo gatto passano la quarantena suonando il piano

Non stiamo vivendo tempi felici, e ormai è scontato sottoscriverlo. Ma quando chiudono i cinema, i negozi, le scuole, e più o mento tutte le attività legate al nostro quotidiano,e noi siamo chiusi in casa... Cosa resta da fare? Anthony Hopkins ha trovato un'ottima soluzione.

L'attore Premio Oscar e musicista di incredibile talento (in passato Sir Anthony ha composto anche un valzer intitolato The Waltz Must Go On) è particolarmente attivo sui social media, postando spesso video di lui che suona il piano in compagnia del suo fedele amico felino, Niblo.

Ma se Niblo non sembra mai particolarmente entusiasta di dover interagire con il mondo tramite la fotocamera di un telefono (in uno dei precedenti video è lo stesso Hopkins a esclamare a un certo punto "Oh, si è annoiato" dopo che il gatto ha deciso di uscire dall'inquadratura e andarsene da qualche altra parte), è evidente quanto tenga alla salute e al benestare del proprio padrone.

"Niblo si sta assicurando che rimanga a casa e in salute, e in cambio richiede dell'intrattenimento" scrive Hopkins nella caption del suo ultimo post "[Che volete farci] son gatti..." conclude, e intanto parte il video con lui che suona il piano (con Niblo in grembo).

Beh, questo sì che è un bel modo di passare la quarantena!

Hopkins è stato recentemente protagonista, assieme a Jonathan Pryce, del film di Netflix I Due Papi, candidato anche a diversi premi Oscar, tra cui quelli per il Miglior Attore (Protagonista e Non) e per la Miglior Sceneggiatura Non Originale.