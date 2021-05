Anthony Hopkins esclusiva del cinema con The Father: ecco quando uscirà in Italia!

BiM Distribuzione ha annunciato che The Father - Nulla è come sembra, arriverà nei cinema anche in Italia. Il film di Florian Zeller ha vinto due premi Oscar: al miglior attore protagonista per la performance di Anthony Hopkins e alla miglior sceneggiatura non originale. Ora gli spettatori italiani potranno vedere il film esclusivamente in sala.

The Father - Nulla è come sembra uscirà soltanto al cinema dal 20 maggio in lingua originale (con sottotitoli in italiano) e dal 27 maggio in versione italiana.

Il comunicato recita:"Un passo importante per supportare la riapertura delle sale e offrire al pubblico l'opportunità di vedere il film di Florian Zeller con protagonisti Anthony Hopkins e Olivia Colman, premiato agli Oscar 2021 per l'interpretazione di Anthony Hopkins come miglior attore protagonista e per la miglior sceneggiatura non originale di Florian Zeller e Christopher Hampton".



Anthony Hopkins ha ringraziato per l'Oscar tramite un video su Instagram, non essendo presente alla cerimonia di premiazione e con la statuetta ritirata da Joaquin Phoenix, vincitore dell'Oscar al miglior attore lo scorso anno grazie alla sua performance in Joker di Todd Phillips.

Tratto dall'opera teatrale 'Il padre', scritta da Florian Zeller e andata in scena per la prima volta a Parigi nel 2012, conquistando il premio Molière per la miglior commedia, prima di debuttare a Broadway e nel West End londinese. La trama di The Father vede Anthony (Anthony Hopkins), un anziano che nonostante il peso dell'età non è intenzionato a lasciare il proprio appartamento. E mentre inizia a dubitare della realtà intorno a lui, dei suoi familiari e della sua mente.



Per prepararvi al film ecco l'emozionante trailer di The Father di Florian Zeller.