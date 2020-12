Anthony Hopkins celebra 45 anni di sobrietà:'Mai arrendersi!'

A distanza poche ore dal suo 83° compleanno, Anthony Hopkins ha pubblicato un video su Twitter e Instagram nel quale ricorda il suo percorso da sobrio dopo l'alcolismo, a distanza di 45 anni. Nel filmato Hopkins si rivolge ai suoi follower, cercando di raccontare quello che si è rivelato essere un percorso molto tortuoso, tra mille difficoltà.

Il racconto nasce da un momento chiave nella vita dell'attore, nel 1975:"Mi stavo ammazzando. E non voglio fare una predica ma ho ricevuto un messaggio, un piccolo pensiero. 'Vuoi vivere o morire?', diceva, e io ho risposto 'Voglio vivere'. E d'improvviso mi sono sentito sollevato. La mia vita è stata meravigliosa, ho avuto giorni no e qualche dubbio ma, in fin dei conti, quel che voglio dirvi è: resistete".



Hopkins si è rivolto con parole d'incoraggiamento nei confronti dei fan:"Andate avanti, continuate a combattere. Siate coraggiosi e forze potenti vi verranno in aiuto".

Gli anni '70 furono un periodo piuttosto burrascoso per Hopkins, che nel 1972 divorziò dalla prima moglie, l'attrice Petronella Barker, dalla quale aveva avuto la prima figlia, Abigail (1968), risposandosi l'anno successivo con Jennifer Lynton da cui divorziò nel 2002, contraendo un terzo matrimonio nel 2003.

Anthony Hopkins è noto internazionalmente per il ruolo di Hannibal Lecter ne Il silenzio degli innocenti di Jonathan Demme, che gli fece ottenere il premio Oscar quale miglior attore non protagonista.



Durante la quarantena Anthony Hopkins ha fatto impazzire i fan con un video piuttosto folle. Nelle varie interviste del 2020, Hopkins ha dichiarato di non aver paura della morte.