Anthony Hopkins, Bella Ciao e bagno in piscina in Toscana: 'Sono italiano!'

Il dottor Hannibal Lecter avrebbe parecchio apprezzato i gusti di Anthony Hopkins in fatto di vacanze: la star de Il Silenzio degli Innocenti si sta infatti godendo una splendida estate in Toscana e, in fondo, quale posto migliore per degustare un po' di fegato accompagnato da un buon Chianti?

Cannibalismo a parte, l'attore Premio Oscar sembra essersi davvero innamorato del nostro Paese: tramite Instagram il nostro ci ha infatti mostrato tutto il suo entusiasmo per questa sua estate tricolore, e l'ha fatto, come suo solito, dando sfogo a tutto il suo essere meravigliosamente sopra le righe.

Nel nuovo video postato sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, il nostro Anthony si è mostrato intento a godersi un bel bagno in piscina sulle note di Bella Ciao. La star mima in un primo momento qualche parola dell'iconico ritornello della canzone resa celebre in tutto il mondo anche dal successo de La Casa di Carta, prima di esplodere in un sentito: "Sono italiano!".

Cosa dire? Siamo sicuri che i toscani siano più che contenti di ospitare per l'estate l'attore recentemente premiato con l'Oscar come Miglior attore protagonista per The Father, soprattutto finché continuerà a mostrare quest'entusiasmo! Già nelle scorse settimane, intanto, Anthony Hopkins ci aveva mostrato il suo amore per l'Italia con un suo video ai fornelli.