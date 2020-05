Anthony Hopkins: l'attore di Amistad racconta la sua passione segreta per la pittura

Tutti conoscono Anthony Hopkins per le sue indiscusse doti attoriali, ma quanti sanno che è anche un eccellente pittore? Ebbene sì: l'attore premio Oscar ha anche un innato talento per la pittura e si diverte a mettersi alla prova con tecniche di ogni genere.

Pochi giorni fa Hopkins si è unito alla comunità di TikTok e proprio sulla piattaforma ha condiviso un video in cui balla davanti ad un gigantesco dipinto: quello, come tanti altri che arredano la sua casa, è una creazione personale.

Proprio in seguito alla diffusione virale del video gli è stato chiesto di più di questa sua passione:

“Mi ci vuole molto tempo per dipingere, ma non sono scrupoloso: improvviso e poi mi fermo. Posso tornare dopo qualche settimana su un dipinto e poi completarlo. E poi penso: okay, va bene, e inizio con qualcosa di nuovo. Sono iperattivo, a volte inizio tre dipinti contemporaneamente. Cerco di cambiare lo stile dei dipinti, ma in realtà non c’è uno stile: faccio esperimenti con olii, acrilici e inchiostri e spesso li mescolo tutti insieme”.



“Adoro i colori brillanti”, continua Hopkins. “Questa è la parte che mi piace, dipingere facce. Sono influenzato da personaggi come Oskar Kokoschka e Francis Picabia e mi piacciono [i lavori di ] L. S. Lowry e Lucien Freud. E Francis Bacon, con le sue figure distorte, è uno dei miei preferiti in assoluto. […] Chi altro mi piace? Turner, Picasso, Degas e Monet”.

Il protagonista di Amistad (in onda questa sera su La7 alle 21:15) ha inoltre confidato che l'attrazione per il mondo dei pennelli iniziò in tenerissima età:

"Ho iniziato a disegnare e suonare il piano quando avevo circa cinque anni. Immagino di aver avuto una vena creativa e artistica. Non ero molto bravo a scuola, ma disegnavo spesso e mia madre mi ha incoraggiato, come fanno le madri, perché non sembravo in grado di fare molto altro".



In calce troverete una galleria con alcune delle sue opere: quanto paghereste per un Hopkins originale?