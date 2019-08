Anthony Daniels sull'ultima scena di C-3PO: 'Impossibile non piangere'

Anthony Daniels è uno dei nomi storici della saga di Star Wars, pur se non conosciuto con il suo vero volto come i colleghi Mark Hamill, Harrison Ford o Carrie Fisher: l'attore è infatti da ormai quarant'anni corpo e anima di C-3PO, l'iconico droide apparso insieme a R2-D2 in praticamente tutti i film della saga.

Come per ogni membro della vecchia guardia, dunque, anche per Daniels la fine delle riprese di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker dev'esser stato un carico emotivo non indifferente da gestire, significando di fatti l'addio alla saga nata dalla mente di George Lucas che con i prossimi episodi dovrebbe tagliare ogni ponte con i personaggi storici.

"Non versare qualche lacrima è stato praticamente impossibile. In parte perché J. J. Abrams ha detto delle cose davvero belle e tutta la crew era attenta a guardare ed ascoltare. Devo ammettere che è stato un momento davvero emozionante, ma sapevo che sarebbe arrivato. Non è neanche una scena in cui dico qualcosa. Per una volta C-3PO è in una scena senza intromettersi. Ma penso sia un film così bello che va bene per dirsi addio. Mi sento pienamente soddisfatto. Ho qualcosa di cui andare fiero, sai, ora che c'è da salutare" ha raccontato l'attore.

A proposito di finale, pare che J. J. Abrams abbia già scelto l'ultima inquadratura del film. Il regista ha poi accennato qualcosina anche riguardo la presenza di Palpatine e della Rey versione Sith.