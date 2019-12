Anthony Daniels parla di un plot hole del 'suo' C-3PO nella saga Star Wars

Con la saga di Star Wars George Lucas ha cambiato per sempre il modo di intendere e di realizzare un franchise cinematografico, iniziando un racconto nel mezzo della storia, per poi aggiungere una trilogia prequel poi una trilogia sequel, che si avvia ora alla conclusione con L'Ascesa di Skywalker.

Non sono mancate però le difficoltà nel tenere insieme con coerenza tutti i pezzi del puzzle, specialmente considerando la presenza di spin-off e di serie "di contorno" come Clone Wars. Uno dei maggiori intoppi, per esempio, è arrivato portando indietro nel tempo i personaggi della trilogia originale.

Il personaggio di C-3PO, il droide dorato interpretato da Anthony Daniels, ha conosciuto Obi-Wan Kenobi ai tempi della Repubblica Galattica e in Clone Wars. Nell'episodio IV, Una nuova speranza, Obi-Wan sembra però non riconoscerlo. Si tratta senza dubbio di un buco di sceneggiatura, ma l'attore minimizza e sembra non preoccuparsene più di tanto.

"Non so, voglio dire... un droide somiglia a un altro, immagino" ha detto in una recente intervista all'Huffington Post. "Dovresti porre questa domanda a un grande fan."

Il bello di un franchise tentacolare come Star Wars, in ogni caso, è che a svarioni del genere si può sempre porre rimedio. Per fare un esempio, la serie su Obi-Wan Kenobi che sarà prossimamente lanciata su Disney+ potrebbe colmare alcune lacune. Magari inserendo nell'arco narrativo una missione successivamente cancellata dalla sua memoria, incluso quindi il ricordo di C-3PO. La serie animata Clone Wars, in fondo, ha già fatto qualcosa di simile con Darth Maul, che sembrava morto nell'Episodio I, La minaccia fantasma.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker svelerà finalmente cosa sa Kylo Ren su Rey. A pochi giorni dall'uscita del film, il regista J.J. Abrams non vede i fan come degli avversari.