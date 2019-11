Anthony Daniels favorevole a un altro attore nel ruolo di C-3PO dopo L'Ascesa di Skywalker

I personaggi sono eterni, gli attori no. E' quanto deve aver pensato Anthony Daniels per il suo C-3PO, interpretato costantemente fin dal primo Star Wars del 1977 e probabilmente per l'ultima volta in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Nel corso di un'intervista concessa a RadioTimes.com, l'attore britannico si è detto più che favorevole all'idea di lasciare in eredità il ruolo del droide protocollare dorato della saga a un altro attore: "Lo riconosco io per primo, un giorno lascerò il palcoscenico - si legge in un passaggio della sua autobiografia - e spero di poterlo fare con la consapevolezza di aver riempito C-3PO di più vita possibile che, con l'amore dei fan, continuerà anche senza di me".

Sul fatto appunto di cedere il ruolo a qualcun altro, Daniels ha risposto: "Sì, posso accettarlo. C'è gente che si aggira nei parchi a tema Disney che sono vestiti con costumi migliori del mio. Sembra riescano a muoversi più facilmente. Io questo lo ammetto e lo accetto. E di questo sono certo: è un personaggio troppo buono, troppo grande, perché possa morire con me. E la Disney poi ha sborsato un sacco di soldi per lui! Capite cosa intendo? Devono riprendersi i loro soldi in qualche modo".

Daniels si è confessato profondamente soddisfatto dell'impatto che il proprio personaggio ha avuto sull'universo di Star Wars, incluso L'Ascesa di Skywalker, dove pare che C-3PO avrà un ruolo più ampio rispetto ai precedenti capitoli della nuova trilogia sequel: "Sono come le molliche di pane che ti aiutano a riconoscere il percorso che è Star Wars. Questa era la sensazione originale di George Lucas: C-3PO e R2-D2 sono come l'uomo comune. Utilizzare l'uomo comune come mezzo all'interno della letteratura non è una cosa nuova, qualcuno che in mezzo agli eroi ti tenga la mano attraverso la storia. E ancora non mi rendo conto di quanto sia stato fortunato a ottenere quella parte".

Recentemente Anthony Daniels ha indicato che C-3PO potrebbe avere un momento intenso con Luke Skywalker nell'ultimo film della saga, che approderà in sala il 18 dicembre 2019. Negli ultimi giorni Greg Grunberg ha anticipato un grosso annuncio in merito al film, mentre potrebbe avvenire il tanto atteso ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker.