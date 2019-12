Anthony Daniels ammonisce i fan di The Mandalorian: 'Abbiate cura di Baby Yoda'

Abbiamo parlato fino allo sfinimento di quanto Baby Yoda, il tenero alieno compagno di viaggio di Pedro Pascal in The Mandalorian, abbia conquistato i cuori dei fan dello show sin dalla sua prima comparsa. Qualcuno, però, ha pensato bene di ricordare al fandom che tutto quest'affetto nasconde anche delle grosse responsabilità!

Si tratta di Anthony Daniels, storico interprete di C-3PO nella saga di Star Wars: l'attore ha infatti voluto esprimere il suo parere sulla moda del momento, auspicandosi tra il serio e il faceto che l'amore per Baby Yoda non sia destinato a scemare dopo le festività natalizie.

"Baby Yoda è adorabile, è fantastico, ma vorrei avvertire i fan che Baby Yoda non è soltanto per Natale. Baby Yoda è una responsabilità" è stato il monito lanciato dall'attore. A Daniels possiamo comunque dire senza paura di star tranquillo: l'amore per il piccolo protagonista di The Mandalorian è tale che difficilmente sparirà quando ci sarà da metter via l'albero di Natale.

A riprova di quanto diciamo ci sono le decine di opere di street art raffiguranti il personaggio di The Mandalorian che in questi giorni stanno comparendo in vari posti del mondo; per chi volesse, invece, ecco le istruzioni per realizzare il proprio Baby Yoda da tenere sempre con sé.