Anthony Carrigan di Barry darà il volto al villain di Bill & Ted 3 con Keanu Reeves

Mentre Ed Solomon aumenta l'hype per Bill & Ted Face the Music via Twitter, la produzione della terza avventura dello scapestrato duo composto da Keanu Reeves e Alex Winter ha trovato l'attore perfetto per dare il volto al villain del film: Anthony Carrigan, il divertentissimo interprete del Noho Hank nella Barry di HBO.

Come sappiamo, Bill & Ted Face the Music sarà diretto da Dean Parisot (Galaxy Quest) su di una sceneggiatura scritta a quattro mani da Chris Matheson ed Ed Solomon, coppia che ha già firmato i precedenti titolo della saga. Le riprese sono anche imminenti, visto che la produzione partirà il prossimo luglio a New Orleans.



Stando ai primi dettagli diffusi dalla produzione, in questa terza avventura troveremo ancora Bill e Ted come migliori amici, ormai cinquantenni e dunque di mezza età ma ancora desiderosi di compiere il loro destino nel mondo del rock'n'roll. Quando un visitatore dal futuro avvertirà i due che soltanto la loro canzone potrà salvare la vita per come la conosciamo e portare armonia nell'Universo, i due amici si metteranno in viaggio aiutati dalla loro figlie e dagli amici per compiere questa incredibile missione.



Nel cast di Bill & Ted Face the Music ci saranno anche William Sadler, Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine e Kid Cudi, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 21 agosto 2020.