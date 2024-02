Anthony Anderson, incidente sul set per la star di The Departed e Black-ish

L'attore di The Departed e Black-ish Anthony Anderson ha trascorso una notte al pronto soccorso a seguito di un incidente sul set di un film attualmente in produzione in Sud Africa, incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi.

Anderson ha scritto sulla sua pagina del social network Instagram che l'incidente è stato una "rissa andata male sul set di un film" per una scena che lo vedeva impegnato "contro due scagnozzi e una sedia: indovinate chi non ha vinto!", ha scherzato. “Chi ha bisogno di uno stuntman? Io ecco chi! Non sono più giovane come una volta!” Nel suo post, disponibile in calce all'articolo, Anthony Anderson mostra un segno di pace da una barella dell'ospedale, e aggiunge che la sua TAC e i raggi X hanno dato esito negativo: nessuna frattura, per fortuna, ma solo una profonda contusione alla schiena. “Quella sedia però non sarà più la stessa!” ha scherzato l'attore.

Anderson non ha rivelato per quale film stava girando la diabolica scena al momento dell'incidente, la cui lavorazione è attualmente in corso a Città del Capo, in Sud Africa, ma in compenso con un altro post ha mostrato la sedia criminale, colpevole di 'avermi fatto il culo ieri sera'.

