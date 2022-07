Ant-Man, Wasp, Stature e Kang il conquistatore nel primo poster di Quantumania!

A pochi minuti dall'inizio ufficiale del panel del San Diego Comic-Con, i Marvel Studios scaldano i motori col primo poster di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, prossimo capitolo della saga di Ant-Man e nuovo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Come potete vedere in calce all'articolo, la locandina esclusiva del San Diego Comic-Con 2022 mostra il ritorno di Paul Rudd nei panni di Ant-Man oltre a quello di Evangeline Lilly come Wasp, ma il piatto forte è chiaramente offerto dal primo sguardo in assoluto a Cassie Lang / Stature, la figlia di Ant-Man, e al nuovo villain del MCU, Kang il Conquistatore: ricordiamo che la lanciatissima attrice Kathryn Newton erediterà il ruolo di Cassie Lang da Emma Fuhrmann, che aveva interpretato il personaggio dopo il salto temporale di cinque anni in Avengers: Endgame, mentre Kang - o questa nuova versione di Kang - avrà di nuovo il volto di Jonathan Majors, che aveva interpretato la variante He Who Remains nella prima stagione di Loki.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania è diretto ancora una volta da Peyton Reed da una sceneggiatura di Jeff Loveness e vede nel cast anche Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Bill Murray. La data d'uscita è fissata al prossimo ​​17 febbraio 2023: quali sono le vostre aspettative e che cosa ve ne pare del poster? Ditecelo nei commenti!

