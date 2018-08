Ant-Man & The Wasp: il regista parla della scioccante scena post-credit

Peyton Reed, regista di Ant-Man & The Wasp, nel corso di una recente intervista ha rivelato alcuni dettagli relativi alla scioccante scena post-credit del film.

C'è una bomba ad orologeria in Ant-Man & The Wasp. Il suo ticchettio non si sente mai, nascosto dietro i tanti riferimenti a Capitan America: Civil War, ma i fan del Marvel Cinematic Universe sanno benissimo che i protagonisti del film di Peyton Reed hanno il destino segnato.

Né Scott Lang né Hope Van Dyne hanno preso parte alla battaglia contro Thanos in Avengers: Infinity War, ma conosciamo tutti i cataclismatici eventi che hanno chiuso il blockbuster dei fratelli Russo, e nelle fase finali di Ant-Man & The Wasp l'ansia di scoprire in che modo lo schiocco di dita di Thanos abbia afflitto i protagonisti si fa sempre più crescente. E infine il tragico momento arriva.

Nella prima delle due scene post-credit (tecnicamente, si tratta della scena mid-credit), gli Ant-Men e le Wasp danno il via ad un esperimento scientifico spedendo Scott nel Regno Quantico. Hank Pym, la rediviva Janet Van Dyne e la loro unica figlia Hope rimangono nella nostra realtà a monitorare i movimenti di Scott, ma quando questi cerca di mettersi in contatto con loro non ottiene nessuna risposta. Il pubblico scopre così che lo schiocco di Thanos non solo ha trasformato in polvere Hank, Janet ed Hope, ma di conseguenza ha bloccato Scott nel Regno Quantico, dato che coloro che avrebbero dovuto riportarlo nel mondo adesso non ci sono più.

Parlando dello sconcertante colpo di scena, il regista Peyton Reed ha dichiarato: "Gran parte del lavoro relativo a quella scena ha riguardato il decidere quali personaggi sarebbero stati presenti, innanzitutto. Inizialmente avevamo preso in considerazione l'idea di far comparire anche Bill Foster e Ava Starr, poi abbiamo scritto delle versioni che includevano anche Luis. Poi però ci siamo concentrati sulla percentuale cui si fa riferimento in Infinity War. Non potevamo ignorarla. Alla fine abbiamo optato per la versione che si può vedere al cinema."

Il destino degli altri personaggi menzionati da Reed rimane quindi un mistero, e chissà se in Avengers 4 i registi Anthony e Joe Russo avranno il tempo di rivelarlo.

Ant-Man & The Wasp è attualmente in programmazione nei cinema italiani.